Co vláda zvorala, napravme

Podle zdravotních statistiků se nevyhneme karanténě nebo chcete-li uzavření ekonomiky. Bylo by to špatné řešení. Zničilo by existenci mnoha lidem. Poškodilo hospodářství na mnoho let dopředu. Pokud však máme volit mezi bídou a záchranou tisíců, srdce nám radí volit bídu.

Foto: Deník