Prezident Zeman v roušce

Byl to jeden z nejlepších, ne-li nejlepší projev prezidenta Miloše Zemana. Řekl přesně to, co měl říci. Řekl to jasně a chytře. Rouška na obličeji a těžký dech, který se dal zaslechnout, byly skvělým, prostým aranžmá.

Foto: Deník