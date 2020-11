Chvála Bohu a disciplíně lidí koronavirus slábne. Počet těch, kteří se denně nakazí, nejenže nestoupá, ale klesá. Nyní se dovídáme, že se snížilo i reprodukční číslo, které udává, kolik jiných lidí nakazí jeden infikovaný.

Foto: Deník

Roman Prymula pro takový případ navrhoval, že by se mohly pomalu uvolňovat zákazy. Bylo to ještě před tou příhodou z Ria, tak to můžeme brát jakž takž vážně. Bylo by však hrubou chybou, kdyby úřady bývalého ministra ihned vzaly za slovo.