Tvrdý brexit za covidu? No a co

Kdyby nebyl koronavirus, byl by „tvrdý brexit“ událost, kterou by řešila celá Evropa. Na konci roku vyprší Velké Británii přechodné období, kdy už sice formálně není členem Evropské unie, ale chová se a my se chováme k ní, jako by ještě členským státem Unie byla. Tohle období by teoreticky mohlo trvat déle, věcí, které by stály ve vztazích mezi Velkou Británií a EU za novou dohodu, je obrovské množství.

Foto: Deník