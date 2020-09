Letošní sezona byly skoupá na úrodu třešní a meruněk, zato jsme svědky zajímavého rojení prezidentských kandidátů. Někteří, jako generál Petr Pavel, svůj úmysl sdělili nahlas, jiní se nevyjadřují, ale vznáší se kolem nich uchazečská aura. V posledních dnech se v tomto směru nejvíc mluví o předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), který si svou návštěvou Tchaj-wanu vysloužil celosvětovou pozornost.

Foto: Deník

Otázka zní, zda je tento slušný a zásadový politik schopen zaujmout stejně i českou veřejnost. Nenápadná skromnost není vlastností, která by v přímé volbě otevírala dveře na Pražský hrad. Vystrčil navíc nemá potenciál získat voliče, kteří dávali hlas Miloši Zemanovi. O to by se mohl pokusit guvernér ČNB Jiří Rusnok, který má za sebou premiérskou zkušenost.