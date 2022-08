Na doporučení policejního prezidenta bude na mítincích hnutí ANO vyhrazeno místo pro jeho odpůrce, uvedl Andrej Babiš na sociálních sítích. Policejní šéf Martin Vondrášek to vzápětí popřel s tím, že podobné oddělování by bylo protiústavní. Kdo z nich šíří dezinformace a lže občanům?

Na exekuce milostivě

Předseda ANO požaduje, aby příznivci vládních stran nenarušovali jeho akce a nechovali se agresivně. Je přesvědčen, že tak činí na pokyn místních politiků pětikoalice. To nikdo z centrálních lídrů nepopřel. Přitom by bylo milým příspěvkem k politické kultuře, kdyby vyzvali své voliče, ať nechají Babiše mluvit, a teprve pak vyjádří svůj názor. Jenže to by nesmělo být před komunálními volbami a těmi prezidentskými za rohem. ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti chtějí porazit hnutí ANO a zabránit Babišovi v cestě na Pražský hrad. Divoké mítinky jsou pro ně vítanou příležitostí k tomu, aby odvedli pozornost od svých trablů, mizerné komunikační strategie a zmatené pomoci v energetické krizi. K tomu se nejvíc hodí někdo, na koho lze hodit všechnu bídu světa. Koalice Spolu proto láká voliče na plakát s Babišem a Putinem a heslem „Nová hrozba, stejní agenti“.

Expremiérovi je možné vyčíst desítky chyb a faulů, ale spojenectví s ruským prezidentem k nim fakt nepatří. Kdyby v jeho éře byla u moci Fialova parta, byla by ČR na ruském plynu závislá úplně stejně jako za Babiše. Jenže ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyhlásil boj ruským švábům, na něž si má posvítit elitní policejní jednotka. Pokud mezi ně počítá i Babiše, tak to aby se začal třást každý, kdo si kdy pomyslel nebo napsal něco jiného, než nalinkovala současná vládní garnitura. To chceme?