Tabulka řadící česká města podle toho, jak se v nich žije, vyvolává každoročně vášně a sváry. Ti z nejnižších příčlí žebříčku tvůrcům indexu klnou a zapřísahají se, že se jim vede obstojně. To dokládají i mnozí usedlíci, kteří si život v obcích pasovaných doslova na „díry“, pochvalují.

Čelo a chvost pořadí se příliš nemění. Říčany, tam by chtěl žít každý, můžeme říci s Cimrmanem. A vůbec okolí Prahy a potažmo i Brna jsou takovým malým českým rájem. Pomyslné životní peklo umísťuje tabulka na sever Moravy a sever Čech. Orlová, Karviná, Krnov, tam je zle.

Obecné ukazatele kvality života, jako je nezaměstnanost, výdělky, dostupnost zdravotní péče či lidské vztahy, nelze spočítat jako dráhu země. Leč ve svém souhrnu o něčem svědčí.

Nejdůležitější je si uvědomit, že pokud je někde kvalita života výrazně nižší než jinde, není to ostuda toho města. Vůbec ne. Je to především ostuda státu. Radnice mají možnost něco zlepšit, ale jen do jisté míry. Pokud nepomůže vláda, rozdíly se budou spíše prohlubovat. Doposud totiž stát neumí historicky znevýhodněným městům pomoci. Nová vládní garnitura v tom musí být lepší.