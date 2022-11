V Brně se pivo vaří už osm set let, a to od roku 1243 z rozhodnutí krále Václava I., který pivovarníkům udělil právo je vařit. O osmdesát let později se centrem pivovarnictví stalo Staré Brno a Mendlovo náměstí. Královna Eliška Rejčka zde v roce 1323 založila cisterciácký klášter, jehož součástí se později stal i pivovar.