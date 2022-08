Vaření piva v Brně má téměř osm set let dlouhou tradici. Král Václav I v roce 1243 rozhodl, že Brno je to správné místo, kde se bude dařit pivovarníkům. Udělil jim proto právo pivo vařit. V roce 1323 založila královna Eliška Rejčka na dnešním Mendlově náměstí cisterciácký klášter, jehož součástí se později stal i pivovar.

Samotný pivovar Starobrno v ulici Hlinky nedaleko Mendlova náměstí se začal budovat roku 1872, letos tedy slaví 150. narozeniny! Pivovar nechali postavit majitelé zmíněného klášterního pivovaru Josef Mandel a Hermann Hayek a byl na svou dobu velmi moderní.

Na stejném místě pivovar funguje dodnes. Starobrněnští sládci pivo vaří podle tradičních technologií z výběrových surovin – kvalitní vody, nejlepšího moravského sladu a chmele z žatecké oblasti.

Čtyřikrát chmelený Bitr na přání

Starobrněnští pivaři nedají dopustit na oblíbenou jedenáctku Starobrno Medium, která se v pivovaru vaří pěknou řádku let. Výčepní pivo reprezentuje světlá desítka Staré Brno. Na velikonoční Zelený čtvrtek se připravuje nejslavnější speciál pivovaru – Zelené pivo (v roce 2022 po sedmnácté).

Zatím poslední novinkou z portfolia pivovaru je čtyřikrát chmelený spodně kvašený filtrovaný ležák Starobrno Bitr s 4,6 % obj. alkoholu. Má příjemné chmelové aroma, typické pro české odrůdy. Při jeho vaření se používají tři druhy prvotřídních chmelů včetně Žateckého poloraného červeňáku, kterým se za studena dochmeluje i ve sklepě.

Bitr má jiskrně zlatavou barvu, střední říz a lahodný chmelový dozvuk. Do vybraných hospod pivovar dodává i nefiltrovanou variantu. Ležák Bitr vznikl přímo na vyžádání pivařů, kteří v poslední době preferují velmi hořká piva.

Přijďte se podívat

Exkurze v pivovaru se těší velké popularitě. Návštěvníci se prostě chtějí podívat, jak dlouhá cesta vede od vstupních surovin k výrobě až po orosený půllitr v oblíbené restauraci. Na místě se dozvědí spoustu informací z historie, výroby piva, technologie i stáčení do různých druhů obalů. Na závěr je čeká degustace přímo v pravém ležáckém sklepě. Mohou také nakouknout do speciálního oddělení, kde Bitr v tancích z 60. a 70. let minulého století dozrává.

Prohlídka s průvodcem a závěrečnou degustací trvá přibližně 90 minut. Výklad je možný v češtině, němčině a angličtině. Cena včetně degustace činí 150 korun, senioři a studenti zaplatí 100 korun, žáci školní výpravy 60 korun.

Na exkurzi je třeba se přihlásit minimálně týden předem, a to e-mailem exkurze@starobrno.cz nebo na telefonním čísle +420 548 134 134 (ve všední dny od 7:00 do 16:00 hodin). Pravidelné exkurze bez předchozí rezervace se konají každou sobotu v 11:00 a 13:00 hodin a v neděli v 11:00 hodin.