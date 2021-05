Celkem se letos o ceny Adapterra Awards uchází 101 projektů. Přibližně polovinu z nich představují úpravy ve volné krajině, zbývající polovinu pak stavby ve veřejném prostoru, pracovní sféře a určené pro bydlení.

Moderní prostory, technologie a zázemí nového pavilonu tropického zemědělství v kampusu ČZU slouží zejména studentům a zaměstnancům stejnojmenné fakulty. „Z nejzásadnějších opatření a technologií je třeba zmínit geotermální vrty, retenční nádrže na dešťovou vodu, fotovoltaické panely nebo zelenou střechu,“ popsala projekt tajemnice fakulty Lucie Ackermann Blažková.

Obecní Lítožnický park vznikl mezi městskými částmi Běchovice, Koloděje a Dubeč. „Jde o velmi zdařilý projekt zadržení vody v krajině prostřednictvím vodní nádrže a plnohodnotné revitalizace v minulosti napřímeného vodního toku,“ komentoval náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN) počin, který v sobě podle něj kombinuje opatření proti suchu a povodním i rekreační potenciál.

Na inovativní veřejné prostory a klidné oázy uprostřed velkoměsta sázejí i soukromé firmy. Z původní předválečné budovy Odborářských svazů v Praze 2 je dnes „zelený hotel“. Ten se mimo jiné pyšní využíváním šedé vody a zpětného získávání tepla z odpadních vod. V Mosaic House Design Hotel se tak propojuje světový a český design, moderní umění i udržitelný přístup k turismu.

V pražské Michli zase bývalé parkoviště nahradila odpočinková zóna se dvěma alejemi vzrostlých platanů, posezením, fontánou a zelení. Tak vzniklo náměstí Brumlovka. „Místo v současnosti slouží k pořádání pravidelných akcí a trhů i jako prostor k relaxaci. Jeho povrch tvořeny pískovcovou dlažbou a pražskou mozaikou neakumuluje teplo a umožňuje zasakování dešťové vody,“ uvedla Kristýna Samková z firmy Passerinvest Group, která projekt financovala.

Přihlášky do soutěže posoudí odborná porota. Ty nejlepší postoupí do letního online hlasování, které potrvá od začátku srpna do poloviny října. Na začátku listopadu bude následovat vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích včetně té „laické“. Letos poprvé bude udělena i speciální cena pro pražský projekt. Hlavní město je druhým rokem partnerem soutěže.