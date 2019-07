ANO Miloš Zeman porušuje ústavu, když nechce na návrh premiéra vyměnit ministra kultury. Už dříve jmenoval svévolně úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, ačkoli s ní sněmovna nesouhlasila. V době, kdy vládl Bohuslav Sobotka, mu bránil vyhodit trestně stíhaného Andreje Babiše. Miloš Zeman odmítá v rozporu s duchem ústavy jmenovat profesory. Popírá zásady parlamentního sytému.

NE Miloš Zeman je praktický politik, který sleduje své cíle, zároveň má na mysli blaho země. Dlouhodobě nesnáší figurky vybírané stranickými sekretariáty a prosazuje skutečné osobnosti. Snaží se svého úřadu využít k tomu, aby omezil prázdné partajní politikaření. Jde na hranu svých možností a pravomocí, to však dělá každý dobrý státník. A je lhostejné, jakou metodou byl zvolen.

Volba parlamentem je odbornější

ANO Občané se dají snadno zmást sliby a demagogií. Miloš Zeman se důsledně zaměřuje na méně vzdělané a chudší vrstvy. Ty nedokážou dobře posoudit, že on nebo jakýkoli jeho nástupce není hoden prezidentského úřadu. Lidová volba dává prostor pro populisty. Nyní je to Zeman, co když ale příští hlavou státu bude komik jako na Ukrajině? Třeba nynější řeporyjský starosta, bavič Pavel Novotný?

NE Parlamentní volba prezidenta byla trapná a zkorumpovaná už za první republiky. V moderní době se vyprávějí legendy o černých mužích, kteří se zjevovali na záchodě s igelitkami plnými peněz. Už v době Václava Havla musel být zavřen Miroslav Sládek, aby byl zvolen správný muž. Špidla, Gross a Sobotka zase zradili Miloše Zemana, protože se obávali jeho síly ve srovnání s vlastní bezvýznamností.

Ústava přesně určuje, co má prezident dělat

ANO Tvůrci základního zákona vycházeli z toho, že prezident je sice hlavou státu, skutečné pravomoci však leží v rukou sněmovny. Proto má být volen politiky. Prezident musí na návrh premiéra jmenovat a odvolávat ministry neprodleně. Má možnost se vzepřít, pouze však v mimořádných případech. Předseda ODS Petr Fiala navrhl, aby už občané déle neměli možnost vybírat hlavu státu. Prý to neumějí. Například, kdyby chtěl premiér jmenovat svou milenku nebo člověka zapleteného do korupce.

NE Ústava nedělá z prezidenta pouhého „kladeče věnců“. Zvláště v době vládních krizí je jeho role naprosto zásadní. To, že jeho řešení strany kritizují, je pochopitelné. Nechtějí totiž nic jiného než si rozdělit vládu nad zemí. Prezident je povinen svých pravomocí používat v souladu se svým svědomím. Pokud pokládá výměnu ministra za účelovou mocenskou hru, je jeho právem i povinností zasáhnout. I proto má být volen přímo lidmi, aby nebyl na politicích závislý.

Přímá volba se nehodí k parlamentnímu systému

ANO Ústava tvoří dokonale promyšlený systém, který do sebe zapadá. Není náhodou, že prezident má být volen sněmovnou a Senátem, ani to, že volba byla původně trojkolová. Tvůrci ústavy chtěli zajistit, aby byla skutečně vybrána nejlepší žena či nejlepší muž. Občané nejsou nijak ochuzeni: volí si přeci své zástupce a ti pak rozhodují nejen o zákonech, ale i o prezidentovi.

NE Parlamentní systémy jsou i v sousedních zemích. V Rakousku a na Slovensku. Přesto je tam hlava státu volena přímo. V Česku politici sami uznali, že nejsou schopni důstojně zvolit prezidenta, a proto dali toto právo občanům. Pokud si je nyní chtějí vzít zpět, je to drzá troufalost. Chtějí znovu prostor pro intriky a kupčení.