BRNO - Tohle je přepadení, říkali zločinci z gangu, který včera stanul před brněnským krajským soudem, vždy, když přišli loupit. Na jihu a severu Moravy řádila skupina více než půl roku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Hlavami gangu byli recidivisté Jiří Drábek, N. P. a František Hutyra rozený Bača. Jen co opustili brány vězení, kde si odpykávali tresty, začali spřádat plány, jak by se snadno mohli dostat k penězům.

Nejčastěji podle žaloby loupili Drábek s P. Státní zástupce je viní ze třinácti loupežných přepadení bank, pošt, směnáren, sázkových kanceláří a vozů bezpečnostní služby, které převážely tržbu. Spolu s trojicí hlavních pachatelů stíhá žalobce další tři lidi, kteří měli obžalovaným pomáhat.

„Většinu loupežných přepadení uskutečnili Drábek s P. Vždy se zbraní v ruce donutili obsluhu, aby jim vydala peníze. Celkem uloupili bezmála čtyři miliony korun,“ řekl státní zástupce Ivan Hrazdira. Kvůli tomu, že tři z obžalovaných mají za sebou bohatou trestní minulost, hrozí jim vysoké tresty. Ve vězení si mohou pobýt až patnáct let.

Drábek opustil žalář, kde si odpykával desetiletý trest za vydírání, v září 2005. Za několik dní se potkal s P., kterého soud pustil na svobodu o pár let dřív, než si „odkroutil“ celý třináctiletý trest za vraždu břeclavského podnikatele. Oba muži sehnali zbraně a už v listopadu 2005 se pustili „do práce“.

Jejich první cesta vedla do Čejkovic na Hodonínsku. S pistolemi v rukou donutili prodavačky tamní Jednoty, aby jim vydaly tržbu. Strach umocnili několika výstřely do vzduchu. Z prodejny si nakonec odnesli dvacet tisíc korun. Jen zlomek úlovku, který je teprve čekal.

Lence Hanákové, která je družkou jednoho z hlavních aktérů loupeží, nepřišlo vůbec divné, že její miláček nosí domů víc a víc peněz. A už vůbec ji nepřekvapovalo, že ve volném čase sledovali pracovníky bezpečnostní služby, jak nosí do aut kufříky plné peněz. „S Drábkem jsme se často dívali na detektivky, takže jsme tipovali, kolik asi nesou peněz. Nevěděla jsem, co můj druh dělá, kam jezdí. Říkal, ať se o to nestarám,“ řekla Hanáková, v jejímž bytě objevili policisté značnou částku ukradených peněz. Ani o těch nevěděla bližší podrobnosti.

Paměť jí musela osvěžit soudkyně. „Při výslechu na policii do protokolu uvedla, že měla tušení o nějaké akci. Věděla, že Drábek se chystá s P. přepadnout vůz převážející peníze,“ upozornila předsedkyně senátu brněnského krajského soudu Halina Černá.

Na výtku soudkyně Hanáková zareagovala a hned začala ze sebe sypat další podrobnosti. „Nechci nikomu uškodit. Nejdůležitější jsou pro mne moje děti. Udělám pro ně všechno,“ kála se Hanáková. V její výpovědi však stále byly značné rozpory.

Klíčové výslechy tří hlavních obžalovaných plánuje soudkyně na nejbližší dny. Proces ale zřejmě potrvá několik měsíců.