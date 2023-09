BRNO - M. V. stojí před brněnským krajským soudem kvůli osmimilionovému podvodu. Do vězení může jít až na dvanáct let

Udělat podvod jako Brno dá spoustu práce. Zřejmě nejdůležitější je si ho pořádně promyslet. M. V. z Břeclavi přišel podle žaloby na to, jak získat miliony, aniž by se nadřel. Kvůli tomu včera usedl na lavici obžalovaných před trestním senátem brněnského krajského soudu.

„V. měl dodat výpočetní techniku na leasing několika podnikatelům. Zinkasoval peníze za prodej od leasingových společností, ale podnikatelé ve skutečnosti zboží nedostali,“ řekl státní zástupce Zdeněk Kasal. V. je obžalovaný z šesti případů fiktivního leasingu a několika statisícových půjček od fyzických osob. „Škoda se vyšplhala až k osmi milionům korun. Za to mu hrozí až dvanáctileté vězení,“ dodal Kasal.

Zajíc v pytli

Jednou z podvedených firem je břeclavská společnost Patriot. Majitel potřeboval peníze na výpočetní techniku, a tak se spojil s V. „Počítače a kopírka stály skoro půldruhého milionu korun. V. si vzal devětašedesát tisíc na akontaci a vystavil mi směnku. Přestože jsem podepsal předávací protokol, výpočetní techniku nemám dodnes,“ uvedl před soudem Štěpán Hališ.

Do větších problémů se Hališ dostal ve chvíli, kdy chtěla leasingová společnost platit pravidelné splátky. „Dokonce na mne leasingovka podala žalobu. Nakonec se to vyřešilo a leasing se zrušil,“ vzpomínal Hališ na lapálie se smlouvou uzavřenou s V.

Podle státního zástupce nemusely leasingové společnosti vůbec o peníze přijít.

„Kdyby si všechny transakce zkontrolovaly ještě před vyplacením peněz, nepozbyly by miliony. Banky ale začaly případ řešit až ve chvíli, kdy jim na účty přestaly chodit povinné splátky,“ upozornil žalobce Kasal.

V. vinu odmítá. Nedělal prý nic nezákonného. Soud s obžalovaným podvodníkem tak bude pokračovat dnes. Do soudní síně jsou předvolaní další svědci, kteří by do kauzy mohli vnést více světla.

Lupiči beze zbraní

Úvěrových a leasingových podvodů rok od roku přibývá. Podvodníci jsou čím dál tím víc vynalézavější a do svých nekalých podniků lákají nic netušící lidi.

„Jen za loňský rok jsme vyšetřovali bezmála pět set podvodů se škodou více než sedmdesát milionů korun,“ shrnula statistické údaje jihomoravská policejní mluvčí Jana Šípková.

Jistý muž z Brna například podvedl jedenáct lidí. „Přemluvil je, aby si na sebe vzali spotřebitelský úvěr na ojetý automobil s tím, že peníze bude posílat bance on. Za spolupráci jim slíbil tučnou odměnu. Nic však nesplnil. Nejen že nevyplatil dvacetitisícovou prémii, ale splácení nechal na podvedených lidech,“ řekl šéf brněnské hospodářské kriminálky Josef Bečvář.