Klasickým případem je Rakousko. Podle stránek ministerstva zahraničí, na které Deník odkázalo tiskové oddělení úřadu, musejí lidé přijíždějící z Česka do Rakouska předložit lékařsky potvrzený negativní PCR test, který nesmí být starší 72 hodin. Jinak tam musejí do karantény. Existují sice výjimky, například cesty na letiště, průjezd zemí, pendleři nebo lidé cestující za životními partnery, ale nevztahují se na turistiku nebo nákup. V opačném směru, tedy z Rakouska do Česka, nejsou testy povinné, pokud pobyt u jižních sousedů nepřesáhne dvanáct hodin.

V zemi jsou zakázány veškeré volnočasové akce, s výjimkou služebních cest jsou zavřené hotely i vnitřní prostory restaurací, obchody a služby jsou otevřené.

Poněkud přístupnější je Německo. Do této země můžete za nákupem na dvacet čtyři hodin vycestovat bez toho, abyste se museli prokázat testem. To samé v opačném směru, tedy z Německa do Česka. Podle informací Deníku by se ale tato země, která je v takzvaném cestovatelském semaforu zařazena v mírnějším oranžovém rizikovém pásmu, měla v pondělí přesunout do přísnějšího červeného. Pak byste se museli v sousední zemi zdržet maximálně dvanáct hodin.

Počítat musíte při návštěvě i s tím, že se kancléřka Angela Merkelová se spolkovými zeměmi dohodla, že Německo od 2. listopadu do konce měsíce uzavře hospody, bary, restaurace, divadla či kina a sportoviště. Otevřené naopak zůstaly školy, školky nebo obchody.

Poláci nevyžadují test ani karanténu

A jak je to s cestami do Polska? To je na semaforu v nejpřísnějším červeném režimu. To znamená, že tam v rámci malého přeshraničního styku můžete na méně než dvanáct hodin, aniž byste museli při návratu vyplňovat formulář pro hygienickou stanici nebo se prokazovat testem. Ze strany Poláků není vyžadován ani test ani karanténa.

Ale zato mají přísná opatření týkající se například kulturních akcí, které jsou zakázány. „Osoby starší 70 let mohou vycházet z domova pouze za účelem výkonu pracovních povinností, nákupu nejnutnějšího zboží a potravin a návštěvy kostelů,“ uvádí ministerstvo zahraničí. Je také uzavřena řada obchodů v obchodních centrech. „S výjimkou potravin, lékáren, kadeřnictví, trafik, zverimexů a obchodů s čistícími prostředky,“ konstatuje web ministerstva zahraničí. Uzavřeny jsou také hotely, ty s výjimkou služebních cest, bary a restaurace. Jídlo a pití je v nich možné objednat si pouze s sebou.

Pokud cestujete na Slovensko jako turista, tak se musíte registrovat, jít do domácí karantény a absolvovat test na koronavirus. Tedy s jednou výjimkou. „K výše uvedeným povinnostem registrace a domácí izolace platí alternativa – prokázat se negativním výsledkem testu na nemoc covid-19 ne starším 72 hodin,“ uvádí slovenský Úřad veřejného zdravotnictví. Do Česka se ovem musíte vrátit do dvanácti hodin.

Pokud do země přece jen pojedete, musíte počítat s řadou omezení. Například až do soboty 14. listopadu zde platí zákaz vycházení, pokud nemáte potvrzení o testu nebo doklad o překonání nemoci v posledních třech měsících. Uzavřené jsou zde parky, kulturní centra typu muzeí, i hospody.