Z Polska, Nizozemska a Kypru se kvůli covidu ztíží návrat do Česka

ČTK





Z Polska, Nizozemska a Kypru bude od pondělí pro lidi nenaočkované proti covidu-19 obtížnější návrat do České republiky. Na takzvané mapě cestovatele se země přesunou z oranžové barvy do červené, značící vysokou míru rizika nákazy koronavirem. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.

Cedule na hraničním přechodu Náchod-Kudowa. | Foto: ČTK