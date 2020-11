Vláda španělského regionu Kanárských ostrovů dnes schválila opatření, dle kterého se turisté budou muset prokázat při příjezdu na souostroví negativním testem na koronavirus. Nová povinnost bude platit od začátku listopadu pro španělské i zahraniční turisty. Opatření má za cíl zabránit zavlečení nákazy na ostrovy během zimní turistické sezóny, píše agentura Reuters.

Zaměstnanec hotelu H10 Costa Adeje Palace na kanárském ostrově Tenerife | Foto: ČTK / ČTK

Novou povinnost budou kontrolovat hotely a jiná ubytovací zařízení při zahájení pobytu turistů. Test nesmí být starší 72 hodin a výjimku z testování budou mít děti do 12 let. Turisté se budou moci nechat otestovat i po příjezdu na ostrovy, do ohlášení výsledků ale musí zůstat v izolaci. Nová povinnost bude vymáhána deset dní po zveřejnění výnosu, zhruba od 10. listopadu.