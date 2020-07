To místo denně navštíví tisíce lidí. Ti, mnohdy ve čtyřicetistupňových vedrech, čekají desítky minut na otevřeném slunci, aby spatřili nejstarší trůn v Evropě. Vítejte na Krétě, v paláci Knóssos, kde můžete obdivovat začátky evropské civilizace v podobě mínojské kultury. A letos takřka bez front.

Dovolená na Krétě. Návštěva paláce Knossos | Foto: Deník/ Stanislav Šulc

Přijíždíme na malé parkoviště, kde vedle našeho mikrobusu postává pár osamocených aut. Dokonce i jedna fabie s místní espézetkou. “Tak takhle to tady opravdu nikdy nevypadá. Na tohle parkoviště se normálně nedostanete, stojí tu dlouhá fronta na lístky,” říká nám průvodkyně Martina Štěrbová. Ta na Krétě žije již 28 let a prohlídku paláce Knóssos absolvuje na vrcholu sezony i pětkrát denně. My jsme ale pro ni letošní první skupina, a to na magické místo světových dějin přijíždíme až 2. července. “Běžná sezona přitom startuje na přelomu dubna a května,” prozrazuje průvodkyně.