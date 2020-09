Maďarská vláda dnes zavírá hranice, RegioJet tak ruší vlaky a autobusy do Budapešti. České dráhy budou do země dál jezdit, ale omezí některé služby.

Siemens Vectron v barvách RegioJetu. | Foto: Jan Sůra/ Zdopravy.cz

Český dopravce RegioJet přeruší na měsíc spojení s Maďarskem; opatření se týká vlaků i autobusů. Důvodem je rozhodnutí maďarské vlády uzavřít hranice kvůli koronavirové nákaze. Až na výjimky nebudou moci od 1. září do Maďarska cestovat cizinci, samotní Maďaři budou muset po návratu do vlasti do karantény.