Na Kypr se chystají stovky Čechů. Testy na covid jsou komplikace, říká Asociace

Dovolená na Kypru, která se pro Čechy od pondělí nově komplikuje nutností mít negativní test na koronavirus, se v nejbližších dnech týká několika set turistů. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Pokud by tento stav trval několik týdnů, zasáhlo by to několik tisíc lidí, a navíc by to podle něj totálně zbouralo důvěru v tuto destinaci.

Kypr. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Skřivánek

Kypr přeřadil Česko z kategorie A, což jsou země, odkud cestující po příletu nemusejí předkládat negativní test na koronavirus, do kategorie B. Češi se tak spolu s pasažéry z dalších zemí budou muset od 6. července prokázat maximálně tři dny starým negativním testem. Revidovanou kategorizaci států zveřejnilo kyperské ministerstvo zdravotnictví, informoval web in-cyprus. K omezení cestování se přidal i Kypr. Češi musí mít test na covid-19 Přečíst článek › "Je to obrovská komplikace. Především pro klienty, kteří nemají šanci udělat si test, protože je prodloužený víkend. Navíc test je drahý. Na to upozorňujeme už více než šest týdnů a nikdo to neřeší," uvedl Papež. Nebezpečná situace Tento krok se podle něj projeví nedůvěrou v šanci trávit dovolenou bez potíží. "To je velmi nebezpečné. Stát si musí uvědomit, že za tuto situaci nese plnou odpovědnost a musí být připraven na to, že jak klienti, tak cestovní kanceláře a agentury po něm budou vyžadovat náhrady za zbytečné výdaje," dodal. Omezený vstup Čechům platí i do Lotyšska a Estonska. Je povinná karanténa Přečíst článek › Počet Čechů cestujících na Kypr není nyní tak vysoký, protože do této destinace míří ve větší míře až od srpna. "Tento krok ze strany Kypru na nás žádný dopad mít nebude, protože momentálně zájezdy na Kypr neprodáváme. Nemuseli jsme tedy rušit žádné zájezdy nebo přesouvat klienty do jiných destinací," uvedl na dotaz ČTK mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Podobně se vyjádřila i mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Autor: ČTK