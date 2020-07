"Pro naše občany, které se již nachází na území Slovinska, se nic nemění," zdůraznil na úvod tiskové konference šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Od půlnoci musí ale čeští občané cestující do země doložit potvrzení o ubytování, negativní test na covid-19 starým nanejvýš 36 hodin, nebo jít do čtrnáctidenní karantény.

Opatření se však podle Petříčka nedotknou ani Čechů, kteří přes Slovinsko pouze projíždějí na dovolenou do Chorvatska. „Pro občany, kteří cestují do Chorvatska se nic nemění. Měli by se ale držet doporučení, aby tranzit provedli co nejrychleji," konstatoval ministr.

Na žlutý seznam méně bezpečných států Slovinsko od soboty zařadilo také sousední Chorvatsko a Francii, opačným směrem se pak přesunula Belgie s Nizozemskem. Slovinská vláda to vysvětlila tím, že počet infikovaných v těchto zemích klesl pod deset na sto tisíc obyvatel, naopak situace v Česku se zhoršila.

Návrat bez omezení

"Máme příslib od slovinské strany, že ve chvíli, kdy se čísla nově nakažených v Česku dostanou pod deset na sto tisíc obyvatel, měli bychom být opět zařezeni mezi bezpečné země," upozornil na tiskové konferenci Petříček s tím, že návrat zpátky do Česka je i v tuto chvíli bez omezení.

Podle premiéra Andreje Babiše není ale k přeřazení Česka důvod, neboť existuje jen lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku. "Ráno jsem psal slovinskému premiérovi, abych ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do jiné zóny," nechal se slyšet předseda české vlády. Jeho slovinský protějšek Janez Janša prý slíbil, že situaci prověří.

Slovinské úřady v posledních dnech hlásí nárůst nových případů koronaviru. Ve čtvrtek jich v zemi přibylo 21, což je nejvyšší denní přírůstek od 16. dubna. Od začátku epidemii zaznamenala země 1634 nakažených, z toho 111 onemocnění covid-19 podlehlo.