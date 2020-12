V říjnu se hráčky a členové realizačního týmu basketbalového KP Brno dohodli, že se vzdají části svých platů a 100 tisíci korunami podpořili Fakultní nemocnici Brno v boji proti šíření Covidu-19.

Konkurence z Žabovřesk zase zdravotníky potěšila sladkostmi. „Zatížení bylo mnohem nižší než v klasické sezoně. Přemýšlely jsme tedy, jak pomoci. Tři čtvrtiny týmu prodělaly covid, takže jsme soucítily se situací. Spojily jsme se tedy s fakultní nemocnicí a napekly prozatím asi deset krabic buchet,“ přiblížila Barbora Slezáková, jež v Žabinách zodpovídá za marketing.

Do pečení se zapojil celý tým. „Holky si to rozdělily mezi sebou. Pokaždé se toho ujmuly jiné čtyři hráčky. Zdravotnice byly příjemně překvapené. Jsme rádi, že se jim to líbilo, tak jsme chtěly pokračovat. Přineseme ještě jednu předvánoční várku, tentokrát cukroví,“ doplnila Slezáková.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Na podzim basketbalistky pracovaly na udržování kondice, třebaže na extraligové palubovky nastoupit nemohly. „Stále jsme měli možnost nějak trénovat v omezeném počtu venku a to jsme využili. Chodili jsme do lesa, do venkovních posiloven. Ze začátku to bylo zpestření, ale pak ten režim začal lézt do hlavy. Ve druhé polovině jsme zapojili venkovní hřiště, nálada se zlepšila. Trvalo to necelý měsíc, teď už hrajeme a trénujeme normálně,“ ozřejmil manažer klubu Radek Šír.

To fotbalisty třetiligového Znojma zasáhlo předčasné přerušení sezony silněji. „Výplata nebyla stoprocentní, platím nájem a tak dále. V pauze jsem potřeboval vydělat peníze, tak jsem rozvážel obědy. S majitelem, jsme se domluvili na určitých procentech,“ sdělil obránce Jihomoravanů František Malár, jenž žije v Brně.

Náhradní zaměstnání si našli i další z jeho spoluhráčů. „Každý dělal něco jiného. Někdo šel do práce, někdo bydlí u rodičů, tak si místo nehledal. Byla to samozřejmě změna. Musím říct, že chodit na tréninky a hrát o víkendu zápasy je krásná věc, ale nějak jsem si zvykl. Počítám s tím, že se to zase přeruší. Je to takový cirkus, vše se zastavuje a pouští, takže rozvoz vnímám jako alternativu. Určitě bych se k tomu v případě potřeby vrátil, “ poznamenal.

Přitom se snažil nevypadnout z tempa. „Po práci to bylo náročnější. Každý týden nám posílali individuální plány, co si odběhat a udělat. Takže jsme se normálně všichni udržovali. I když se to nedá srovnat s tím, když jste každý den na hřišti, bylo to fajn. Po měsíci a půl by byl návrat strašný šok, kdybychom nic nedělali,“ řekl dvaadvacetiletý fotbalista.

Na trávník se spoluhráči vrátili před dvěma týdny. „Trénujeme po skupinkách, už jsme odehráli i nějaké přípravné zápasy. Teď máme zase volno. Snad se to v lednu, až začne pravá příprava, opět nepřeruší,“ zadoufal Malár.

Hokejisté Komety už přes měsíc opět hrají, v pauze, kdy se své práci věnovat nemohli, pomohli s poskládáním postelí v rezervní nemocnici na brněnském výstavišti.

JAROSLAV GALBA