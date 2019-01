Břeclav - O víkendu zažije břeclavské letiště taneční událost světových rozměrů. Tisíce lidí sem přijedou na festival Creamfields.

Creamfields | Foto: www.creamfieldscentraleurope.eu

Na břeclavském letišti se od pátku 11. července do neděle 13. července budou dít věci světového kalibru. Koná se tu největší světový festival s názvem Creamfields. „Tuto událost taneční hudby, která už navštívila země celého světa, hostilo Česko již třikrát. Letos poprvé se příznivci festivalu sjedou na jih Moravy,“ uvedla Kateřina Červinková z brněnské agentury Mersey, která festival v České republice zastupuje.



Pořadatelé si břeclavské letiště vybrali kvůli jeho výhodné poloze na pomezí tří států. Organizátoři Creamfields předpokládají i tisíce návštěvníků z ostatních evropských zemí, hlavně ze Slovenska, Rakouska a Maďarska.



Na sedmi pódiích se divákům představí přes osmdesát kapel a hudebníků ze všech koutů světa i z domácí scény. Hlavními hvězdami festivalu jsou tři světoznámí DJ´s, a to Sasha, John Digweed a Ferry Corsten. Českou scénu na festivalu bude reprezentovat DJka Lucca, DJ Loutka nebo DJ Tráva.



„U kapel jsme dlouho usilovali o Mobyho. Ten koncerty prozatím odložil, takže jsme zvolili cestu více skupin a zajímavých, neotřelých jmen. Lahůdkou bude například čtveřice Ladytron, označovaná za novodobé Depeche Mode, dále islandská downtempová legenda Gus Gus a zvukoví inovátoři z Německa Book Shade,“ zdůraznil zajímavosti programu jeden z organizátorů Pavel Tesař.



Před samotným festivalem se mohou zájemci v pátek 11. července na letišti v Břeclavi rozehřát na Warm up party, na které se představí české kapely Tata Bojs, Gangalabasta, Voodooyoudoo?, nebo DJ Ibe.



Předpokládaná kapacita festivalového areálu, kterou na břeclavském letišti dvě stě montážníků staví čtyři dny, čítá třicet tisíc lidí.



Kromě sedmi pódií, na kterých od pátku 11. července 17. hodin až do neděle 13. července 8.30 hodin vystoupí sto dvacet hudebníků, čekají na příznivce i četné bary. „Je objednáno přes dvě stě sudů plzeňského piva, čtyři sta litrů vodky nebo patnáct tisíc plechovek Red Bullu. Na festivalu bude přes sto barů a stánků s občerstvením,“ převedla organizaci festivalu do čísel Červinková. Ještě dodala, že rozpočet víkendu taneční hudby je deset miliónů korun.



Jenom hvězdný DJ Sasha přijde pořadatelel na pěkné peníze. „Sasha s Digweedem odmítli všechny české hotely a chtějí spát v luxusním hotelu ve Vídni. Jejich honoráře se pohybují v rozmezí sedmnácti až dvaceti tisíc1 eur za dvouhodinový djský set,“ řekla. K tomu je potřeba připočítat soukromá letadla, limuzíny a další výdaje.