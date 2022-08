150 let dráhy. Výročí otevření trati do Znojma slavilo i břeclavské nádraží

Milovníci dráhy a železniční historie vyrazili poslední srpnovou sobotu na nádraží v Břeclavi, Hrušovanech nad Jevišovkou či Hevlíně. Jízdy speciálnch retrovlaků i ukázky železniční techniky připomněly, že vlaky mezi Břeclaví a Znojmem jezdí už půl druhého století. Za pěkné fotky děkujeme Lukáši Hrdličkovi.

I břeclavské železniční nádraží se v sobotu zapojilo do oslav 150 let od otevření trati z Břeclavi do Hrušovan a Znojma. | Foto: Lukáš Hrdlička