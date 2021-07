Členové břeclavského tanečního studia Actiwity DC připravili na sobotu první společné vystoupení po dlouhých epidemických omezeních. Hned je spojili s podporou sbírek pro postižené tornádem. Děkujeme Davidu Kordovi za krásné fotky z vystoupení.

Břeclavské studio Actiwity DC při svém prvním vystoupení po pandemických omezeních. | Foto: David Korda

Na svoje první vystoupení po dlouhé vynucené pauze se členové Actiwit těšili. Na poslední chvíli ale museli znovu přemýšlet, zda vůbec připravené vystoupení odtančit. „Dlouho jsme přemýšleli, zda je to kvůli velkému neštěstí na Břeclavsku a Hodonínsku vůbec vhodné. Nakonec jsme se rozhodli, že vystoupení uděláme a spojíme je s výzvou k podpoře vyhlášených sbírek. A pozvali jsme rodiče a diváky, aby se k nám také přidali a přispěli přímo během vystoupení,“ řekla vedoucí studia Veronika Krejčířová. Jak dodala, odezva byla velká. „Vybrali jsme 52 300 korun. Rozhodli jsme se pro zcela konkrétní adresnou pomoc. Tornádo postihlo také rodinu, ze které do našeho studia chodí dvě malé děti. Mají teď poničený dům, rozhodli jsme se podpořit právě tuhle rodinu,“ dodala Krejčířová. Další členové studia se mezitím zapojili do pomoci přímo na místě v zasažených obcích. „Někteří dospělí buď rychle přijeli, odtančili a jeli zase pomáhat, nebo ani tentokrát přijet nemohli, protože byli takříkajíc na střechách. Všem, kdo přispěli i pomáhají na místě moc děkujeme.“ zdůraznila vedoucí.