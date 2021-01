Na zlatou adventní neděli tak ve spolupráci se Základní uměleckou školou Hustopeče připravily online adventní koncert. „Byli jsme hladoví po tom zakončit celý ten rok nějakým slavnostním způsobem, a to tak, abychom dodrželi všechna epidemiologická opatření, a zároveň si to všichni užili,“ vysvětluje vznik iniciativy pracovnice marketingového oddělení Veronika Nováková.

Vše vypuklo v 17 hodin a diváci lačnící po hudebním zpříjemnění adventního večera mohli živé vysílání koncertu sledovat hned na třech platformách. Na Facebooku, Youtube kanále nebo stránkách města. I přes to, že organizátoři na přípravu koncertu neměli mnoho času, sešla se pěkná dávka vystupujících, kteří se svým vystoupením rozhodli polichotit posluchačovu uchu a rozdat tak ke konci roku radost.

Na drobném pódiu vystoupili žáci Základní umělecké školy a pozvaní hosté. Mezi ty patřila například houslistka Jitka Břízová nebo klavíristka Jana Otáhalová. Koncertem prováděl bravurní Miroslav Strouhal a divákům představil i folkovou zpěvačku Janu Unčovskou nebo mladého zpěváka a muzikanta Matyáše Kyncla. „Příprava byla velmi hektická, protože někteří žáci byli se svými učiteli pouze čtrnáct dnů, jinak to museli nacvičit všechno doma, přes počítač,“ odhalil zákulisí celé akce ředitel ZUŠ, Miroslav Brúček. „Bylo to určitě složitější a náročnější než klasický koncert,“ dodává.

Kromě toho, že si dal koncert za cíl projasnit konec letošního ponurého roku, nesl s sebou ještě vyšší poslání. Celý byl totiž věnován Ivě Záděrové, která teď potřebuje finanční podporu zase o trochu více než obvykle. Iva byla vybrána k sedmnáctidennímu pobytu v pražském Parapleti, kam se však nedostane jinak než speciální sanitkou. Doprava tímto dopravním prostředkem vychází za obě cesty na 60 000 Kč a vybrání této částky měl adventní koncert podpořit. Motivací bylo sledujícím také to, že dárce, který pošle na účet nejvyšší částku, získá od Města Hustopeče Láhev Zlaté Mandlovky a originální obraz mandlové víly malíře Antonína Vojtka. Tato výzva ostatně platí až do konce 31.12.2020, takže pokud vám to kapsa dovolí, zapojte se a přispějte Ivě nejen na dopravu do Prahy také. K tomuto účelu je zřízen transparentní bankovní účet číslo 5609266389/0800. Předem moc děkujeme za veškeré dary.

Pokud jste nepatřili mezi dvě stovky sledujících a tento netradiční benefiční koncert vám unikl, nezoufejte. Můžete jej zpětně zhlédnout na našem Facebooku či Youtube kanále, kde je uložen záznam, a zpříjemnit si tak poslední dny roku 2020. -slam-