Alegorické vozy, šátky a mávátka. Když ještě bývaly první máje povinné

Průvod, projevy a pak pivo a párek. To jistě nebylo všechno, co člověk pravidelně na prvního máje zažíval, ale mezi povinným pochodováním a prostými požitky v jarním dni se zpravidla pohyboval. Zavzpomínejte s námi, jak to v Břeclavi na prvního máje vypadalo. Svoje fotky a vzpomínky posílejte na breclavsky@denik.cz Za zajímavé fotky děkujeme správci facebookové stránky Břeclav Lundenburg a okolí.

Prvomájové oslavy v Břeclavi v sedmesátých a osmdesátých letech. | Foto: se svolením správce stránky Břeclav Lundenburg a okolí