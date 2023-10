V dějišti celé řady ročníků Břeclavi opět vyvrcholil Středoškolský atletický pohár, tentokrát pod dohledem vícebojařského reprezentanta Ondřeje Kopeckého. Z prvenství se za krásného babího léta premiérově radovali třebíčské gymnazistky a chlapci z olomoucké strojní průmyslovky.

Atletický pohár v Břeclavi ovládli třebíčské gymnazistky a olomoučtí strojaři | Foto: ČAS - David Korda

GYMNAZISTKY Z TŘEBÍČE NAPODOBILY KLUKY

Vyrovnaný souboj o pohár v kategorii středoškolaček sváděla gymnázia z Třebíče a Trutnova. Nakonec uspěly studentky z Třebíče a se ziskem 9707 zvítězily o 67 bodů před Trutnovem (9640). Obě školy si proti loňsku o jednu příčku polepšily. Obhájkyně prvenství z Gymnázia Šumperk tentokrát nedosáhly ani na pódium, skončily páté. Třetí bylo SOŠ a Gymnázium Staré Město, s velkým odstupem za vedoucím duem (9041).

„Máme obrovskou radost,“ říkala Renata Láníková, která vítěznému týmu z Třebíče pomohla prvenstvím ve výšce a se štafetou a druhým místem v kouli. „Jako první holky jsme vyhrály tuhle soutěž za naši školu, takže myslím, že nás odmění,“ usmívala se.

PREMIÉRA OLOMOUCKÉ STROJÁRNY

Loňští šampioni mezi chlapci, Střední škola průmyslová a umělecká Opava, se tentokrát museli spokojit s druhým místem. Bylo to však po boji, když vítězné Střední průmyslové škole strojní Olomouc podlehli o 75 bodů (9585 vs. 9510). Ani další školy nebyly daleko. Třetí místo obsadila SPŠ Tábor (9466), Lepařovu gymnáziu Jičín uteklo pódium o 38 bodů (9428).

„Je to veliký úspěch pro naši školu, poprvé jsme něco takového dokázali,“ radoval se Karel Brychta z vítězného týmu, který přispěl body za první místo na stovce, druhým na čtvrtce a ještě byl finišman vítězné štafety. „Jsme strojárna, takže jsme spíš na programování,“ zdůraznil význam triumfu.

VYTRVAT A MAKAT, VZKAZUJE KOPECKÝ

Celorepublikové finále soutěže si užíval patron 41. ročníku Ondřej Kopecký. „Je tady krásně, na to že je říjen, je skvělé počasí, děcka mají příležitost zlepšit si letošní výkony,“ pochvaloval si účastník halového mistrovství Evropy. Středoškolský pohár nezažil, není totiž určen pro sportovní gymnázia, kam chodil. „Ale školní soutěže jsem měl moc rád,“ zdůrazňoval. A co by svým mladším kolegům poradil? „Vytrvat a makat, to je nejdůležitější. A ono to pak přijde,“ vzkázal.

Zdroj: Youtube

Soutěž výškařů ozdobil Adam Tomášek z vítězné SPŠ strojní Olomouc, který se napoprvé přenesl přes 202 centimetrů. Mezi děvčaty stačilo Renatě Láníkové k prvenství 168 cm, ta pak ještě přinesla cenné body za druhé místo v kouli (12.63). A Láníková byla také členkou vítězné štafety 4x200 metrů, v níž třebíčské gymnazistky stvrdily své prvenství časem 1:44.30.

Ve výškařském sektoru se představil i vícebojařský reprezentant Petr Svoboda z Tábora, který zdolal na děleném druhém místě 190 napoprvé, stejně jako Mikuláš Petřík ze Starého Města. Svoboda pak podle očekávání kraloval v dálce, kde dolétl na 707 cm. Jediný centimetr rozhodl soutěži dívek a hrál ve prospěch Beáty Meschkové z Třebíče (544).

Pro chlapce je z běhů vypisována patnáctistovka, čtyři borci zvládli trať jen lehce přes 4 minuty. Zvítězil finalista letošního ME juniorů ve stýplu Štěpán Kavan z SŠ Opava v čase 4:01.42 před příbramským Matějem Šolcem (4:02.60). Na osmistovce děvčat nejvíce bodů přinesla své škole vítězka čtvrtého běhu Tereza Fusková, studentka SOŠ a Gymnázia Staré Město zvládla dva okruhy za 2:13.96.

Dvě děvčata stlačila svůj čas na šedesátce pod 8 vteřin, Zuzana Holá z mostecké SŠ o pět setin (7.95), vítězná Kristýna Hozmanová z klatovského gymnázia pak o desetinu (7.90). Holá posléze ovládla i dvoustovku (25.40), stejný bodový zisk ale SZŠ Turnov přinesla i Tereza Marková o setinu zpět (25.41).

Nejkratší sprint chlapců ovládlo duo z olomoucké průmyslovky, jmenovitě Karel Brychta za 7.10 před Davidem Novákem (7.15). Oba se pak podíleli na vítězství štafety 4x200 m, v níž pro svou školu výkonem 1:31.84 stvrdili celkový triumf. Brychta byl pak ještě výrazně bodoval na čtvrtce (50.39), kde našel jediného přemožitel. Pod 50 vteřin se dostal – a tím i výrazně bodově přispěl opavské SŠ – Šimon Ceplý časem 49.65.

Povedený návrat do Břeclavi zažil dvojnásobný žákovský šampion z nedávného MČR Daniel Novotný v barvách SPŠ Liberec – těžší, pětikilové náčiní poslal na 15.39 a soutěž tím opanoval. Mezi děvčaty se s tříkilovou koulí dostala nejdál Viktorie Stašková ze Starého Města (12.88).