Průvod uzavírala na koních trojice králů-Kašpar, Melichar a Baltazar. Na prostranství se se u betléma na pódiu po úvodním přivítání farářem Markem Výletou postupně ani ne v hodinovém programu vystřídali účinkující: muzika Capella z Kozojídek, místní-dětský soubor Špačci s muzikou, pěvecký ženský a mužský sbor, ženský sbor Jahoda a mužský sbor Malina z Kozojídek. Hroznolhotská dechová hudba Švitorka zde vyhrává koledy věrně od prvního ročníku.

„Živý Betlém jsme začali organizovat a tvořit v roce 1994. Tehdy byl poprvé a pak se konal do roku 2003 každý rok. Potom jsme jej začali dělat každé dva roky z důvodu náročné přípravy. Letos byl 19. ročník,“ sdělila Hodonínskému deníku dlouholetá hlavní organizátorka této slavnostní události, Jitka Pavlicová.

U zrodu této akce byl tehdy Antonín Pavlica, velice akční a obětavý místní člověk, ten několik let spolu s manželem Jitky Pavlicové Františkem a dalšími Betlém stavěli a pokrývali slámovými došky. Pokaždé se musí zapojit hodně samotná obec Hroznová Lhota a její pracovníci a spousta dalších dobrovolníků.

„Společné setkání a koledování všech účinkujících a dalších lidí je podstata našeho Betléma. Nejde o divadlo ani o folklor, jde o oslavu Božího narození. Proto se scházíme vždycky 25. prosince a ne před Vánoci. Dnes už v průvodu přichází rodiče se svými dětmi, kteří začínali chodit a zpívat sami jako děti. Dokonce už mají děti i ti, kteří leželi v jesličkách jako Ježíšci. A to je radost a další smysl Živého Betléma, abychom to předávali dalším generacím a ukazovali jim, o čem jsou Vánoce. Zpočátku bylo složité i tvořit program, nebylo ve farnosti tolik sborů a ani děti nebyly tehdy organizované, dnes už se zapojují všechny místní sbory a někdy jezdí zakoledovat i hosté z jiných míst,“ dodává k organizaci Jitka Pavlicová.

Známý slovácký publicista Jiří Jilík z Uherského Hradiště byl poprvé v Hroznové Lhotě na betlémské slavnosti v roce 2003 a od té doby chyběl málokdy.

„Své dojmy jsem vylíčil ve fejetonu v knížce Jdu Slováckem krásným. Jitka Pavlicová tehdy velmi pěkně vyjádřila podstatu celé akce: ‚Jde nám o tom, aby se lidé dokázali vcítit do skutečnosti, která se odehrála přede dvěma tisíciletími. To co se tehdy stalo v Betlémě, se každý rok o Vánocích děje tam, kde si lidé přejí, aby se tak stalo. Důležité není, co vidíme, ale co cítíme. Nechceme oslnit zrak, ale jde nám o tom, aby člověk uměl prožít Vánoce sám v sobě.' Tak tomu bylo již v roce 1993, kdy se slavnost konala poprvé a Ježíškem byl tříměsíční Lukášek a bylo tak tomu i letos, kdy Ježíškem byla malá Emilka. Krásná tradice, během níž se všichni na chvíli ocitáme v krajině, kde vládne pokora a láska. A tradice důležitá, neboť si něco z oněch emocí si odnášíme domů s předsevzetím, že se polepšíme. Ale protože jsem taky člověk chybující, napřesrok přijedu opět to své předsevzetí obnovit. Jednou za dva roky, to je tak akorát,“ okomentoval účast Jiří Jilík, jinak bývalý šéfredaktor Slováckých novin.

V zaplněném prostranství lidmi spokojeně sledovala program i rodačka z Hroznové Lhoty, dvacet let žijící v Ladné na Břeclavsku, Marie Hanáčková-Ženatá.

„Mám tady všechnu rodinu a vracím se sem při každé příležitosti, protože se tady stále konají různé akce, folklorní, společenské. Dědina tím doslova žije, a to je dobře. K Živému Betlému a k navození té pravé zimní romantiky přece jen chyběl už jen ten sníh. Škoda, že nevydržel aspoň trochu z předcházejících dnů,“ posteskla si Maruška s úsměvem při pití svařáku, který byl při východu z parkového prostranství za branou ozdobenou smrčkovými větvičkami a zvonkem rozdáván kolemjdoucím k domovům.

Tonda Vrba

