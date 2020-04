V souladu s nařízením vlády jsme proto uzavřeli denní a následně i týdenní stacionář v domově Narnie a také obě pracoviště Sociálně terapeutického centra Radost v Brumovicích a Hustopečích. Nad rámec vládních opatření jsme také pozastavili poskytování odlehčovacích služeb v domově Betlém, jejichž provoz by mohl výrazně ohrozit trvalé obyvatele domova. V provozu nadále zůstávají služby pobytové, tj. domov Betlém a chráněná bydlení Mirandie a Arkénie. Ale i tady došlo na změny zasahující nepříjemně do života jejich uživatelů. Kromě přísných hygienických opatření, zákazu návštěv se snažíme minimalizovat kontakt i mezi klienty, kteří tak tráví celé dny na svých pokojích, kde se i stravují. Snažíme se myslet na všechny možné situace, které mohou nastat a připravit se na ně. Sháníme dezinfekci a ochranné pomůcky kde se dá, připravujeme krizové scénáře, chystáme prostory pro karanténu (což je v našich malých domovech docela náročné).

Ale doposud a díky Bohu jsme všichni v pořádku a vše tak nějak zvládáme a to i s pomocí celé řady ochotných a dobrých přátel. Někteří nám pomohli s šitím roušek, jiní darovali dezinfekci, další nám vytiskli ochranné štíty (kdyby byly potřeba) a jiní zase zaplatili nemalou částku za nákup potřebných respirátorů. Všem patří naše velké díky.

Ale tentokrát jsme i my pomáhali. Pracovnice Narnie se po uzavření služby pustily s vervou do šití roušek, kterými saturovaly naše potřeby, ale také pomohly třeba nemocnicím v Kyjově a Hustopečích, nebo kolegyním v Charitě Šardice (už je i přestaly počítat, ale odhadem jich ušily tak 1 200 kusů). Při tom stihly provést jarní velký úklid celého domova a také malovaly, líčily, takže Narnie teď září čistotou.

Především ale žijeme v naději, že vše se v dobré obrátí a my se na ulicích zase budeme poznávat a zdravit a rodiče se budou ptát svých dětí: Co bylo dnes ve škole? A naše služby se zase vrátí do svých běžných režimů. Klienti domova Betlém možná rovnou v novém domově.

A v tom všem tak nějak jinak, více potichu se ale i letos přes to všechno blíží Velikonoce a s nimi naděje, že každá bolest, každé utrpení je nakonec přemoženo a že Kristus přemohl i smrt a kámen je odvalen. Chceme vás povzbudit a naladit na přicházející Velikonoce, které budou pro všechny z nás letos trochu jiné. Ať už je prožijete jakkoliv, máme pro vás dobrou zprávu:

Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,

z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

Jan Pavel II.



Jana Lexová,

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Klobouky u Brna