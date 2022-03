Barvy a tváře fašanku. Podívejte, jak bylo v Poštorné veselo

Při obchůzce jsme navštívili hospodáře, vinšovali jsme jim to nejlepší, zazpívali, zatančili a za to jsme se u nich na cestu dobře občerstvili. Dobré víno, kořalenka, domácí boží milosti, buchty a zabíjačkové pochutiny nikde nechyběly. První zastávka vedla do Vinařství Prokešovi, kde mimo ostatní účinkující také vystoupil dětský soubor Sadováček z MŠ Velké Pavlovice. Díky přeháňkám jsme využili azylu na delší dobu. Když se počasí umoudřilo, vyrazili jsme na dlouhou cestu. Druhou zastávkou bylo Vinařství Buchtovi a třetí Vinařství Valovi. A netradičně tentokráte již za tmy jsme dorazili na poslední pátou zastávku na Hotel Lotrinský.

Vzhledem k nejasnostem, jak to bude v době konání ostatků s covidovými opatřeními, jsme se rozhodli vynechat závěrečnou ostatkovou zábavu s pochováním basy. I přesto nezapomeňte, že po „Ostatkách“ přichází „Popeleční středa“ a začíná velký půst. Dle tradic končí všechny zábavy a začíná doba postní. Doba zpytování svědomí, doba uklidnění a přípravy na Velikonoce.

Pod šablama! Do Poštorné se vrátilo fašankové veselí a pestré maškary

Děkujeme všem, kteří se do provedení této tradiční akce zapojili, všem účinkujícím velký dík za tance a zpěvy v tomto počasí, Floriánkům, že vydrželi až do poslední zastávky, hospodářům za zajištění výborného tradičního pohoštění, vinařstvím Lacinovi, Krejčiříkovi, Zborovští a Fůkalovi za vinné dary do průvodu a Městu Velké Pavlovice za podporu při obnově a udržování našich tradic.

Ostatky v letošním roce máme sice za sebou, ale občané Velkých Pavlovic, výzva pro vás, rozhodně vám nebude v příštím roce bráněno se účastnit s námi ostatkového průvodu ať v kroji, v masce nebo bez masky, nebo jakkoliv občerstvit ostatkovou chasu a podpořit tak naši činnost. Již nyní si můžete poznačit Ostatky 2023 - sobota 18. února. „Tradice žijí, přijďte je prožít s námi na akcích pořádaných Velkopavlovickými tradicemi nebo Hanáckoslováckým krúžkem.“

Zábava musí být, řekli si ve Starovicích. A po dvou letech pochovali basu

Na závěr, si Vás dovolujeme pozvat na Regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se v letošním roce bude konat po dlouhých letech opět ve Velkých Pavlovicích, v sobotu 14. května v místní sokolovně. Soutěž i zajímavý doprovodný program zajišťuje Hanáckoslovácký krúžek.

Zita Dvořáková

Za spolek Velkopavlovické tradice