Na výběr měli ze dvou tras – 6 nebo 11 km, se startem i cílem u Lanového centra H-Park. Všichni, kteří doběhli do cíle, obdrželi ručně malovanou keramickou medaili, navíc svou účastí v závodě podpořili dobrou věc. Jako v předchozích letech, i letos zaštítil sbírku ze závodu Nadační fond Zdeňky Frýbertové. „V prvních ročnících jsme cílili pomoc pro postižené děti, letos jsme si po domluvě s břeclavským stacionářem vybrali postiženého seniora. Na ně se při charitativní akcích často zapomíná, i oni si přitom zaslouží naši pomoc. Vybrali jsme společně Charvatčana Zdeňka Kubíka, kterému se finanční rezervy úplně nedostává, nemá tu blízkou rodinu a peníze za pomoci své opatrovnice smysluplně využije. Výtěžkem ve výši dvanáct tisíc korun jsme mu pomohli zrealizovat nákup postele, která bude odpovídat jeho věku a potřebám. Ta současná je totiž těžce nevyhovující,“ ozřejmil ředitel závodu Martin Daneš.

Co se sportovní stránky týče, nejrychlejší na kratší trase byl Patrik Novák z Nové Včelnice, který zvládl 6 km za rovných 21 minut, mezi ženami zvítězila domácí Leona Mihalíková v čase 24:08 minut. Ti byli ještě deště ušetřeni. Účastníci jedenáctikilometrového krosu už takové štěstí neměli. První v cíli byl Ondřej Stebel (41:14 minut), ženám letos kralovala Martina Nejedlá z Fryštáku (48:02). Pro zajímavost, nejmladšímu účastníkovi závodu bylo teprve devět let a zvládl kratší trasu s otcem, nejstarší letos oslavil třiasedmdesát let a uběhl celý 11 km kros. Běžci nejsou z cukru a závodí za každého počasí, a tak si přátelskou atmosféru nenechali zkazit. „Vzhledem k bezproblémovému průběhu akce a pozitivním reakcím i přes horší počasí se již nyní můžou běžci těšit na čtvrté pokračování Hájenka Runu,“ dodal Daneš. Tak na shledanou v říjnu 2023!

