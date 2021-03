Když musíme zůstávat doma, vypravila jsem se první březnovou sobotu do lesa jen v naší mokrůvecké přírodní rezervaci Hrádek. A bylo vidět, že jaro se už všemi květy hlásí o slovo. Jen ptáčci zatím scházeli.

V Morkůvkách se už jaro hlásí nepřehlédnutelně o slovo. | Foto: Brigita Petrášová

V lese kvetou sněženky a bledule, na stráni první nedočkavé hlaváčky. Jinak je v lese úplně mrtvo, za dvě hodiny krásné předjarní vycházky jsem nepotkala ani živáčka (myšleno lidi). Tomu trochu nerozumím - když je to jediné, co můžeme… Ale - co ptáci? Kam se letos poděli ptáci? Do krmítka na dvoře nepřiletěli celou zimu a tady v lese - viděla jsem mezi korunami stromů jednoho dravce a z dálky slyšela jen pár zpěváčků…