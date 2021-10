Na přelomu září a října se ve Vysokém nad Jizerou konala národní divadelní přehlídka venkovských divadel Krakonošův divadelní podzim. Amatérská scéna jižní Moravy měla v letošním ročníku zastoupení hned dvěma soubory: AMADIS Popůvky s inscenací Marie Jones Kapsy plné šutrů a Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice s dramatem Oldřichá Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku. Oba soubory jsou ostřílenými matadory a sklízí úspěchy se svými inscenacemi jak u diváků tak u porot nejrůznějších přehlídek. Děkujeme Jiřímu Jandovi za zajímavý příspěvek a Jindřichu Kahounovi za krásné fotky z úspěšné inscenace.

Boleradičtí ochotníci na Krakonošově divadelním podzimu. | Foto: Jiří Janda

V dramaturgii boleradického DS bratří Mrštíků je Kulhavý mezek však výjimkou; nejedná se ani o komedii, ani o muzikál, oproti obvyklým velmi zalidněným kusům se v ní objevují jen tři postavy. Solidní inscenace režiséra Jiřího Brabce s odpovídající výpravou a nápaditými detaily získává na kvalitě s výkony zkušených herců souboru Zbyňka Hádera, Jany Jirgalové a Jana Korába, kteří přidávají i velkou dávku skutečného hereckého řemesla. Svými výkony na přehlídce si vysloužili oba soubory před porotou uznání a doporučení na Jiráskův Hronov v příštím roce. „Je to společný úspěch celé naší "bandy", samozřejmě i díky našim dokonalým nápovědám, na které se občas zapomíná, a technikům, bez jejichž neviditelné práce by představení nebylo takové, jaké spolu všichni děláme“, zhodnotil vystoupení na přehlídce Jan Koráb. Režisér Jiří Brabec dodává: „Zdá se, že jsme ve Vysokém opravdu zabodovali a opravdu důstojně reprezentovali náš divadelní soubor. Proto všem, kteří se na inscenaci podíleli moc děkuji za výborně odvedený výkon. Pokud ještě vyjde i ten Hronov, bude to už taková malina na dortu.“