Brána Římské říše představí od pátku do neděle Markonany.

Čtenář reportér





Muzejní noc v pátek a o víkendu další zajímavý program nabídne v sousedství pasohláveckého akvaparku Návštěvnické středisko Brána do Římské říše. Tentokrát na místech, kde v druhém století našeho letopočtu tábořila a bojovala římská Desátá legie, představí jejich sousedy a soupeře, germánský kmen Markomanů.

Návštěvnické středisko Brána do Ŕímské říše zve k Mušovu do míst, kde tábořily a bojovaly římské legie. | Foto: se svolením Návštěšvnického centra Brána do Římské říe.