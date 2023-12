Břeclav navštívil Mikuláš. Spolu s anděly a čerty rozdával radost

Opět po roce dorazil do Břeclavi Mikuláš, a to tradičně za doprovodu anělů a čertů. Jeho přítomnost vzbudila u dětí hodně radosti a úsměvů. Podívejte se do bohaté galerie.

Břeclav navštívil Mikuláš. Spolu a anděly a čerty rozdával radost | Foto: Miloš Rufer

Ještě před zjevením družiny, se dětem ukázali další vystupující. Mikulášskou atmosféru pomohla vytvořit divadelní skupina U tebe, po ní vystoupil světový rekordman Matěj Kodeš se svým Vánočním Bubblingem. Zážitek přinesla i skvělá ohnivá show v podání skupiny Ilusias - Fire.