První školní den v Břeclavi. Najdete svého prvňáčka na fotkách?

První školní den je vždy plný emocí a očekávání. V Břeclavi letos do školních lavic usedne přes 2250 dětí, z toho téměř 260 prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnili i představitelé města, kteří dětem popřáli mnoho úspěchů a radostných zážitků.

Do jejich nové životní etapy je kromě ředitelů škol a jejich budoucích učitelek a učitelů vyprovodili také starosta města Svatopluk Pěček a místostarostové Jakub Matuška, Petr Vlasák a Milan Klim. Čerstvým prvňáčkům popřáli mnoho úspěchů a krásných školních zážitků.



