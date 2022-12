Zdroj: Youtube

V úvodu návštěvníkům oba řezbáře představil Miloš Petrů. Vyprávěl o panu Josefu Fröhlichovi, který svou lásku ke dřevu vtiskával nejen do vyřezávání soch a sošek, ale začínal u tvarování bonsají. Oba s respektem zmiňovali práci Jiřího Netíka, který byl panu Fröhlichovi největším vzorem a učitelem, a kolem jehož velkého břeclavského betlému jsou nyní řezbářovy práce vystaveny. „Stejně jako ti dva, také on vycházel ve své tvorbě z víry a tradice,“ představoval pan Petrů mladšího řezbáře Jana Huňaře. „Začal bez škol a kurzů, inspirován svým dědečkem a otcem.“ Postupně se zdokonaloval, objevoval další materiály. Jeho mnohaletou řezbářskou práci doplňují na výstavě krásné železné svícny a další kovové prvky. Oba řezbáři jsou známí z nejrůznějších dřevosochařských akcí v regionu, a tak je dobře, že výstavu díky dobrovolnické službě v otevřeném kostele mohou navštívit v odpoledních hodinách zájemci z širokého okolí během všech svátečních vánočních dní.

Břeclavský farář Pavel Römer zavzpomínal na výstavy dětských i amatérských betlémů, které dříve v suterénu kostela zorganizovala paní učitelka Dagmar Malinová. „Zdá se, že se nám tady začíná rodit nová tradice, a jsem tomu velmi rád," hodnotil spokojeně pan farář.

Přijďte se potěšit a nadechnout vánoční atmosféry také vy! Výstava je přístupná 17. a 18. prosince od tří do pěti odpoledne. Ve stejném časep pak bude otevřená denně od Božího hodu vánočního do 30. prosince, na Nový rok a poté ještě 7. a 8. ledna. Na Štědrý den a na Silvestra se na betlémy do suterénu kostela sv. Václava v Břeclavi můžete přijít podívat od dvou do čtyř hodin odpoledne.

Irena Kyliánová