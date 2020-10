Soutěže se během celého dne zúčastnilo 106 párů v dětských, juniorských i dospělých kategoriích tříd E, D a C. V důsledku koronavirové epidemie se bohužel soutěže nemohly jako v letech minulých zúčastnit i slovenské páry. Za domácí klub startovalo 11 účastníků.

V nejmladší vypsané kategorii Děti 2E se velmi dařilo páru Adrian Pincel – Ruby Rochally, kteří dlouhé pauze znovu okusili soutěžní parket a brali výborné bronzové medaile. Jejich kluboví kolegové Tony Sous – Eliška Kopřivová se v kategorii rozkoukávají a získali místo desáté. Na výkonu obou dětských párů je vidět, že jim ještě chybí větší suverenita. Doufáme, že nastalá soutěžní pauza vinou koronaviru nebude nadále dlouhá a budou moci zúročit svoji práci v tréninku.

V kategorii Solo děvčat do 13 let obstály výborně všechny naše účastnice. Natali Smolíková za nejpřesvědčivější výkon brala zlato, Abby Nápravníková obsadila druhou příčku a Dumistra Dimmici za sebevědomý výkon obsadila čtvrtou pozici.

V juniorech 1 (do 13 let) C startovali domácí Vratko Mikuláš s Anastázií Kosmákovou. Předvedli velmi přesvědčivý výkon a brali ve standardních i latinsko-amerických tancích zlato.

V Kategorii mládež D reprezentovali TS Morava Šimon Mikuláš s Julií Hubáčkovou. Velmi se jim soutěž povedla a porota je ocenila zlatem ve standardu i v latině. V latině si tak vytančili již potřebný počet bodů pro postup do vyšší kategorie C.

Je vidět, že tvrdá letní příprava přináší své výsledky. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a rodičům za úžasnou pomoc s organizací.

Václav Kosmák