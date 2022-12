Hlavní program Břeclavských Vánoc v sadech 28. října začne v pátek odpoledne oblíbeným předvánočním blešákem. Od čtyř do šesti bude hrát také zimní kino. V sobotu otevře ve dvě hodiny odpoledne vánoční jarmark a od tří bude v prodeji také Starostův svařák. Na podiu se v sobou vystřídají Old Stars Břeclav, Charvátčánek, Koňárci, Koňaré. V pět začíná živý betlém ve Staré Břeclavi a v Poštorné ve stejném čase začne Vánoční zpívání v Havlíčkově vile.

Vánoční Jarmark začne v neděli a všechny další dny Břeclavských Vánoc opět ve dvě odpoledne a v prodeji bude také po celý týden Starostův svařák, výtěžek půjde na dobrou věc. V nedělním kulturním programu vystoupí mimo jiné The Candies a Duo Kamélie.

Na nádvoří zámku začínají ve tři odpoledne zámecké vánoce.

V pět hodin začne v kostele sv. Václava adventní koncert Tbone Quartetu a chrámového sboru z Velkých Bílovic a v poštorenském kulturním domě ve stejném čase Vánoční zpívání.

Od pondělí do čtvrtka se v odpoledním programu Břeclavských Vánoc vystřídají školy a školky a národopisné soubory. Od pondělí do čtvrtka hraje od čtyř do šesti zimní kino. V pondělí v sedm večer zahraje Wráwor, v úterý v šest HB Stop, ve středu ve stejném čase vystoupí Lin a Will a ve čtvrtek v půl šesté mají Yellow Sisters připravený zvěřinec pro děti. V pátek uzavře Břeclavské Vánoce tichý ohňostroj. Kompletní program najdou zájemci zde.