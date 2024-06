Příběh zapomenutého „Trambusu“ s nástavbou Tranders, který byl na pokraji svého života, se dočkal nečekaného záchranného úsilí. Příklad, kdy nadšení a společná snaha mohou překonat zdánlivě nemožné, a zachránit tak kus historie českého automobilového průmyslu. Přečtěte si malý příběh od Vlastimila Tělupila z Hustopečí.

Trambus 706 RT zachráněn. Příběh o společném úsilí se šťastným koncem | Foto: archiv Vlastimila Tělupila

Letos je to 56. rok co se zajímám o poválečnou historii našich nákladních automobilů a autobusů, také mě zajímá historie závodů Československé státní automobilové dopravy (ČSAD). Za tu dobu se z mého koníčku již stala diagnóza a asi ani nemusím psát, že z mých zážitků kolem této „diagnózy“ bych mohl napsat i knihu.

Při pohledu na tyto fotografie jsem si vzpomněl na jeden příběh se šťastným koncem o kterých se chci s vámi podělit. Když jsem dojížděl do zaměstnání, při cestě jsem si všímal v jednom zemědělském družstvu (ZD) Škody 706 RT „Trambus“ který tam stál za plotem. Sice nebyl vidět celý, ale všiml jsem si podle toho, co bylo vidět, že má nadstavbu, kterou jsem ještě neviděl, a začal jsem se o něj zajímat.

Jednou jsem se při cestě z práce zastavil v tomto ZD i s fotoaparátem s prosbou, jestli bych si mohl tohoto „Trambuse“ vyfotografovat. Poslali mě za vedoucím dopravy u kterého jsem našel v dnešní době přímo vzácné pochopení.

Podíval se na mě, vzal si ze stolu klíče od služebního automobilu a jen řekl: „On stojí vzadu, tam pěšky nesmíte, já Vás tam dovezu“. Když jsme přijeli k Trambusu, ještě se mi omluvil, že tam není traktor, aby mi jej odtáhli od stěny kde stál, abych si jej mohl lépe vyfotografovat.

Vůbec mi to nevadilo, byl jsem rád, že jsem si jej mohl alespoň takto vyfotografovat. Při tom jsem se dozvěděl, že Trambus má nástavbu Tranders na přepravu krmiv, je u nás na 99% jediný a že by bylo dobře, kdyby se zachránil. Slíbil jsem mu, že se poptám mezi známými, nechal jsem mu své číslo, s tím jsme se rozloučili a já jsem odjel domů.

Za nějaký čas mi zazvonil telefon, volal mi vedoucí dopravy s tím, že chtějí Trambus dát do šrotu a že je to škoda, proto zkouší jestli nevím o někom, kdo by jej koupil, ale máme na to jen tři dny. Byl to „šibeniční termín“, proto se rozjela velká akce.

Každý někoho znal, každý měl kamaráda, třeba já jsem měl „mobil přilepený u ucha“. Všichni jsme volali, ptali se, sháněli a nakonec jsme byli společně úspěšní. Pro Trambuse se našel kupec a byl tak zachráněn.

Možná si řeknete, že je to „jen“ Trambus, ale toto je přímo klasická ukázka toho, že když se spojí síly, jde i nemožné. A pořád platí to, co mě naučili rodiče, a potvrdil jsem si při zaměstnání v ČSAD jaká je to pravda, že nechápu význam slova „nejde to“ a jsem rád, že vždy nehledám důvod, proč to nejde, ale hledám způsob, jak to udělat, aby to šlo.