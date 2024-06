Kreativita versus finanční jistota – dilema, které trápí mnohé umělecké duše. Jak najít rovnováhu mezi vášní a ekonomickou nezávislostí? Přečtěte si článek od Sarah Horákové o projektu EUth Together, který nabízí řešení pro mladé kreativce hledající cestu k seberealizaci.

Běžte si za svými sny aneb důvod založení vlastní organizace EUth Together | Foto: Sarah Horáková

V posledních pár letech se setkávám s tím, že většina kreativních lidí, je přinuceno mít pouze dvě možnosti. Jít pracovat do korporátu a uživit se svými kreativními nápady, ale pracovat pro někoho a tvořit jméno danému člověku nebo dané firmě. Druhá možnost je si tvořit své malé projekty, které však nebudou nikdy zaplaceny a člověk tak musí hledat jinou práci v odlišném oboru, která by mu finančně pokryla výdaje, avšak daná práce nebude zaměstnance bavit. Je tento systém nastaven správně? Je potřeba umění na našem světě?

Dle mého názoru umění potřeba je. Já jako kreativní duše, která miluje poznávat nové kultury a vytvářet nový obsah nejen pro mladé, jsem si prošla taky tím peklem, když člověk ví, že to, co dělá nebo chce dělat dává smysl, ale nemá na to finanční prostředky.

Noc kostelů 2024: téměř třicet kostelů a kaplí na Břeclavsku otevře své dveře

Z tohoto důvodu jsem založila stránku jménem EUth Together pro mladé kreativní studenty, kteří chtějí pro sebe udělat něco víc a chtějí mít užitečné informace na jednom místě. Začali jsme od nuly. S tím, co jsem věděla že umím a to bylo spojit lidi díky cestování. Projekty Erasmus plus jsem objevila díky mému nadšení pro malbu na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích, kde jsem byla vybrána na desetidenní kurz, kde jsem měla možnost poznat 50 dalších nápaditých hlav. Díky tomu jsem si uvědomila, jak jsou jazyky důležité a na další projekt jsem jela za necelé dva měsíce.

Po roce cestování a poznávání nových možností, jaké projekty je možné díky NGO vytvořit a posílit tak i umělecké myšlení v České republice jsem se rozhodla jednu takovou organizaci na projekty Erasmus plus založit. Po necelých 2 letech se přidalo na tento profil 11 500 účastníků a já jsem moc ráda, že díky tomuto si můžeme navzájem sdílet důležité stáže, workshopy, podporovat menší projekty díky sdílení obsahu a další.

Silnici mezi Velkými Bílovicemi a Moravským Žižkovem čekají milionové opravy

Má otázka ale zní, jestli takových stránek pro studenty by nemělo být více? Proč jsou peníze z Evropských fondů na jiné aktivity a na to, aby se sdílely všechny důležité akce a události pros studenty ne?

Mé heslo vždy znělo „Bez práce nejsou koláče.“ a proto to chci změnit. Mým cílem je, aby Česká republika nebyla zaslepena stereotypy, ale snažila se jít novým, moderním věcem naproti. Mít úctu k tradici a historii je také jedna z důležitých částí, ale tu bez dosahu i na sociálních sítích nedocílíme. Je potřeba jít s dobou a snažit se naslouchat ostatním.