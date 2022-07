Nejzkušenější účastníci z tohoto klubu, Karel Vaněk a Václav Tuček, si přivezli hned dvě zlaté medaile. První získali na osmě mix ve společenství s ženami z VK Smíchov a muži z Olomouce. Druhé zlato vybojovali na osmě mužů v kategorii „I“ (75–79 let) proti osmě ČVK Praha, a oplatili jim tak porážku z letošních Primátorek. Karel Vaněk komentoval závod takto: „Řekl jsem posádce, že ČVK to tentokrát nedarujeme a povedlo se, z vítězství máme všichni obrovskou radost.“ Kormidelníkem na obou vítězných osmách byl Milan Koníček, rovněž z SVK Břeclav. Zdeněk Šil z břeclavského klubu také získal zlato na osmě mužů, avšak v kategorii „F“ (60-64 let). Společně pak s Antonínem Matochou ve čtyřce dojeli na třetím místě.

Antonín Přibil startuje v mladší kategorii „C“ (43-49 let) a na skifu se umístil na pátém místě. Na dvojskifu mix s Veronikou Oslzlou dojeli šestí. Pro Veroniku to byla závodní premiéra, jelikož začala veslovat teprve před rokem. Premiéru zažila ještě jednou, a to za kormidlem, když přivedla ke zlaté medaili čtyřku žen v kategorii „D“. Ve této čtyřce spolu s ní jely za veslem zároveň Michaela Němcová a Slávka Kouřilová. Tyto dvě závodnice SVK Břeclav spolu sedly také do dvojskifu a vybojovaly krásné bronzové medaile. Posádku ženské osmy, ve které startovaly mimo jiných již zmíněné břeclavské ženy, doplnila čerstvá maminka Barbora Fuksová. Tato osma dojela na druhém místě. Slávka Kouřilová závodila ještě samostatně na skifu a ve své kategorii „E“ získala zlatou medaili.

SVK Břeclav