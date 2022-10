Víkendové dny patřily mistrovství České republiky družstev. Závodníci Slováckého veslařského klubu byli úspěšní – domů se vracejí s osmi medailemi z MČR ve sprintu, jednou medailí z MČR žactva a dalšími šesti cennými kovy z MČR družstev.. Titul mistrů republiky a zlaté medaile ve sprintu, závodu na 500 metrů, získaly hned čtyři břeclavské posádky – na dvojskifu a dvojce Markéta Nedělová spolu se závodnicí z Jindřichova Hradce, osma dorostenců ve složení Denis a František Zaliberovi, Alex Novák, kormidelník Viliam Guriš a jejich kolegové z VK Přerov a VK Bohemians a na závěr závodního programu osma mužů, do které usedli Dalibor Neděla (nyní závodící v dresu Dukly Praha), Aleš Pospíšil, Petr Rampula, Petr Polášek, Matěj Halady, Aleš Suský a kormidelník Viliam Guriš spolu se závodníky z VK Přerov. Stříbrné medaile v těsných a napínavých závodech vybojovali bratři Zaliberovi, Alex Novák a závodník z VK Přerov na párové čtyřce, Aleš Suský a Petr Rampula na dvojskifu a poslední dva jmenovaní doplnění o Aleše Pospíšila a Matěje Haladyho na párové čtyřce. Bronz putuje do Břeclavi „pouze“ jeden, a to zásluhou Lukáše Nešpora a Adama Dalibora Jurčíka, kteří si pro něj doveslovali v závodě dvojskifů mužů lehkých vah. Jediným finálovým startem, kde to břeclavskému klubu „necinklo“, byl závod skifů dorostenců. Alex Novák zde v tradičně silné konkurenci obsadil šesté místo.