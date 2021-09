Z věhlasného rybníka Svět lovili o uplynulém víkendu medaile a dobrá umístění mladí břeclavští veslaři. Děkujeme Josefu Akaiovi za pěkný příspěvek a Zdenku Šimšovi, Jiřímu Třináctému a Ivetě Zaliberové za pěkné fotky.

Mladí břeclavští veslaři soutěžili na regatě v Třeboni. | Foto: Zdeněk Šišma

Od pátku do neděle o uplynulém víkendu veslovalo na rybníku Svět až do večerních hodin. Páteční program byl určen pouze pro dorostenecké závody olympijských nadějí Olympic Hopes Regatta 2021, kde zde změřili síly reprezentace zemí střední Evropy. Svoji premiéru si zde odveslovala i břeclavská veslařka Gabriela Snopková, která si ve čtyřce párové vybojovala šesté místo. V sobotu a neděli se konala tradiční Mezinárodní regata za účasti veslařů a posádek z Polska, Německa, Rakouska, Slovenska a Madarska. Břeclav zde reprezentovaly téměř tři čtvrtiny našich aktivně trénujících členů. Naši nejmladší žáci zde získali spoustu zkušeností a se soupeři statečně bojovali až do posledních metrů. Na čtyřce skončila posádka Tobiáš Drajna, Tom Kuriál, Tobiáš Trepáč a Tom Bartolčic na pátém místě, ve dvojskifech skončila posádka T.Trepáč a T.Bartolčic na místě třetím těsně před čtvrtými T.Kuriálem a T.Drajnou.