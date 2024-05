Přečtěte si text od hlavního trenéra veslování SVK Břeclav Josefa Akaie o úspěších břeclavských veslařů a veslařek nejen na mezinárodní regatě v Mnichově, ale také na mezinárodní regatě v Brně a na mezinárodních dorosteneckých závodech olympijských nadějí v Brně.

Břeclavští veslaři byli úspěšní na mezinárodní regatě v Mnichově | Foto: Josef Akai

Mezinárodní regata Mnichov

Za účasti čtrnácti států a spoustou německých posádek se na olympijském veslařském kanále v Mnichově konala juniorská mezinárodní regata, která je každý rok první zkouškou k porovnání kvality soupeřů. Po úspěšných kontrolních závodech zde mělo břeclavské veslování dvě zastoupení, ve čtyřce bez kormidelníka je veslovod Alex Novák a v osmě veslující František Zalibera.

Čtyřka s Alexem v sobotních rozjížďkových závodech dojela druhá za lodí Anglie a v neděli suverénně zvítězila. Osma s Františkem Zaliberou v nedělním finále skončila na páté pozici, kde zvítězila taktéž britská osmiveslice. Oba naši junioři se nyní připravují se svými posádky v Račicích na umělém veslařském kanále na ME, které se koná začátkem června v Polské Kruszwici.

Mezinárodní dorostenecké závody olympijských nadějí v Brně

Po vítězství Lukáše Kašíka a pátým místem Jiřího Třináctého v nominačních kontrolních závodech v Račicích se ústřední trenér rozhodl nominovat tyto dva Břeclaváky do posádky dvojskifu na mezinárodní závod olympijských nadějí, který se letos konal v polovině května na brněnské přehradě.

Trenér Petr Polášek: Ve finálovém závodě naše posádka tvrdě bojovala s loděmi Rakouska, Polska a Maďarska. Nakonec skončila na „pódiu“ a brala bronzové medaile: 1.Rakousko, 2.Polsko, 3. ČR „A“, 4. Maďarsko, 5. ČR“B“, 6. Slovensko

V královském závodě osem startovala dvojice Kašík – Třináctý v „A“ reprezentaci. V napínavém závodě získali stříbrné medaile, když v cíli skončili za reprezentací Rakouska cca půl lodě.

51. MEZINÁRODNÍ REGATA BRNO - pětkrát vítězství

Vzhledem k tomu, že se dorostenecké závody Olympijských nadějí konaly den před velkou mezinárodní regatou, mohly si to finálové posádky z pátečních závodů olympijských nadějí rozdat znovu v nedělním finále 51. mezinárodní brněnské regaty.

Zde se náš dorostenecký dvojskif Kašík – Třináctý zlepšil, porazili jsme loď Polska a brali jsme stříbro. Nebýt zaváhání v cíli v podobě „raka“ mohlo být i vítězství.

To že dvojice Kašík – Třináctý ovládá veslovat i za jedním veslem, dokázali jasným vítězstvím ve finále dvojky bez kormidelníka. Zde porazili bronzové z pátečního závodu Olympijských nadějí posádku ČR „A“ o dvě délky lodě a třetí Polsko o tři délky.

V kategorii juniorů zvítězila „Mnichovská“ čtyřka vedená Alexem Novákem, kde pouze jednoho člena nahradil František Zalibera a tato posádka zvítězila před lodí ČVK Praha o necelých osm vteřin.

Velkou senzací bylo vítězství Filipa Císaře v kategorii žáků 13 let, který jak v rozjížďce, tak i ve finále zvítězil systémem „start – cíl“. Tímto vítězství se jasně nominoval ve skifu na mistrovství Moravy.

Žákyně starší zvítězili ve čtyřce párové v sestavě, Natálie Novotná, Tereza Trojanová, Iva Oslzlá, Elen Havlová a na kormidle byl Viliam Guriš, kdy bojovali s lodí Lysé nad Labem až do posledních metrů. A i díky několika trháků během závodu si vítězství vybojovali.

Poslední pohár za vítězství vybojovali opět starší žákyně. Nyní ve čtyřce nepárové a v obměněné sestavě, T. Trojanová, E. Havlová, I. Oslzlá, E. Kunertová s kormidelníkem Šimonem Čížkem.

Ve nedělním finálovém závodě skifu starších žaček 14 letých získala stříbrnou medaili Natálie Novotná. Ve stejném závodě ale finále B byla čtvrtá Hana Nesňalová a celkově desáté místo.

Juniorka Tereza Oslzlá postoupila z rozjížděk přímo do finále A, kde skončila ve skifu na šestém místě. Žáci starší ve čtyřce párové si zlepšeným technickým výkonem ve finále C polepšili a vítězstvím v tomto finále obsadili celkově dvanácté místo. Tobiáš Trepáč ve skifu žáků starších 14 let skončil ve finále B na třetím místě a celkově tedy konečné deváté umístění.

V závodě osem dorostenek vybojovaly naše děvčata Ema Dreslerová, Anna Škápíková a Anna Zajíčková ve společenství veslařky z Uherského Hradiště sedmé místo.