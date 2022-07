Sedm zrušených disciplín žáci pojedou v náhradním termínu 30. září při mistrovství republiky ve sprintu. "Je to škoda, protože i ve zrušených disciplínách jsme měli další adepty na medaile. Ale musíme pochopit, že zdraví sportovců je na předním místě," hodnotil hlavní trenér břeclavských veslařů Josef Akai.

V odjetých závodů na mistrovství republiky žactva zazářila břeclavská posádka dvojskifu žáků starších Lukáš Kašík a Jiří Třináctý, když zvítězili opět systémem start - cíl a udrželi si letošní neporazitelnost. Další stříbrnou medaili vybojoval dvojskif mladších žaček Natálie Novotná a Eva Kunertová, když nestačil pouze na sestry Ševčíkové z Hodonína.

Pět titulů, třináct medailí a olympijský kemp. Břeclavští veslaři v Brně zářili

V závodě skifů mladších žákyň dvanáctiletých jsme měli v hlavním finále hned dvě zástupkyně. Lépe se vedlo Natálii Novotné, která vybojovala bronzovou medaili! Iva Oslzlá skončila v dramatickém závodě těsně šestá. Ve stejné disciplíně žaček jedenáctiletých nám opět cinklo, to když posledními záběry si Eva Kunertová rozhodla o stupních vítězů. Čtyřka párová mladších žáků v sestavě Tobiáš Trepáč, Matěj Strapina, Alex Nešpor, Štěpán Baláž a kormidelník Tomáš Kuriál skončila ve finále B na druhém místě a celkově tedy osmá pozice.

Polsko i Primátorky. Břeclavští veslaři znovu lovili medaile

Ema Dreslerová ve skifu žaček starších startovala ve finále C, ale bohužel po kolizi na startu závod nedokončila. Marek Gruber si po nemoci, přijel v kategorii nejmladších (11 let), ve skifu žáků hlavně nasbírat zkušenosti. Skončil na 17. místě. Stejně na tom byla i Tereza Trojanová žačka mladší (12 let), pro kterou byla účast ve finále B úspěch a celkově skončila na 12 místě. Tereza Trojanová ještě startovala s Hankou Nesňalovou ve dvojskifu a společně vybojovali 11 místo.

