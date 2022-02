Protože ve školce je nás mnoho, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jako první šla třída Broučků a Sluníček a poté šla třída Hvězdiček. Paní Renata spolu s panem Milanem nám umožnili seznámit se se psy, a připravili si pro nás zajímavý program. Jako první nám sdělili, co jejich psi dělají, a jaké označení má pes, který je cvičen pro účely canisterapie. Děti v rámci programu pejsky podlézaly, česaly jim srst, dále se naučily nasazovat pejskům obojek, vedly jezevčici na vodítku, ozdobily psy barevnými šátky. Poté nás vystřídala třída Hvězdiček, která si navíc vyzkoušela také krmení, společný relax, stavěli psí puzzle a také s pejsky stříleli na branku.

Psím kamarádům jsme ve školce věnovali celý týden. Děti se během něj seznámily s tím, co psi jedí, kde bydlí, jak se o ně starat, kdo je veterinář a také co je to útulek. A protože nám na zvířatech záleží, uspořádali jsme i sbírku pro psí útulek, kam zašleme dary, které nám věnovaly naše děti spolu se svými rodiči, kterým tímto ze srdce děkujeme za projevenou pomoc.

Tereza Dubská