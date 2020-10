Bude lednický Hugo Stromem roku? Hlasovat lze až do 11. října

Ještě poslední týden mohou posílat lidé hlasy do ankety Strom roku. Do finále letos již 19. ročníku ankety, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů z devíti krajů. Ti usilují o prvenství v podobě odborného ošetření zdarma a postupu do celoevropského kola soutěže. V národní soutěži mohou lidé své favority podpořit online na [www.stromroku.cz]www.stromroku.cz a pomocí DMSky a přispět tak navíc na výsadbu nových stromů a péči o ně.

Jilm je posledním pozůstatkem parku, který byl v prostoru mezi dnešním vyškovským gymnáziem a zahradou dnes už neexistujícího Německého domu. | Foto: Deník / Jakub Dostál