Malí, ba i nejmenší, atleti se sešli první květnové úterý na tradičním klání, Čokoládové tretře. Na starst se postavilo 250 závodnic a závodníků. Za krásné fotky děkujeme Davidu Kordovi.

Malí atleti se utkali v Břeclavi na Čokoládové tretře. | Foto: David Korda

Čokoládová tretra je tradiční běžecký seriál, který vznikl ze závodů naději při známém ostravském mítinku Zlatá tretra. Už deset let se rozvíjí jako seriál běžeckých závodů pro děti ve věku od šesti do jedenácti let ve sprinterských disciplínách. Ti nejlepší projdou sítem čtvrtfinále a semifinále až ke startu na samotné Zlaté tretře. V Břelavi se letos na start postavilo 250 spotovců a sportovkyň z osmdesáti oddílů.