Kluci čutají do meruny, dospělí se baví u stolu s občerstvením a kousek dál to malý odvážlivec možná poprvé zkouší s švihadlem, i když zatím přesně neví, jak ho přesně používat. V živé obci jako jsou Bořetice to nejobyčejnější čtvrteční odpoledne. Pro některé z přítomných ale pořád ještě vzácná chvíle klidu a přátelského přijetí. Lidé v Bořeticích totiž mezi sebou přivítali skupinu lidí z Ukrajiny, které z vlasti vyhnala ničivá ruská agrese.